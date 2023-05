EN DIRECT - Élection présidentielle turque : Erdogan va-t-il être battu ?

Les derniers sondages laissent présager une course très serrée. Entre le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan et son principal concurrent, Kemal Kiliçdaroglu, à la tête d'un parti social-démocrate et laïque CHP, les sondages donnent un léger avantage pour le leader de l'opposition. Pour la première fois, celle-ci présente un front uni, ambitionnant ainsi d’emporter l’élection présidentielle dès le 1er tour qui se tient ce 14 mai.