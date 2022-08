EN DIRECT - Ukraine et Russie s'accusent à nouveau de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

Sur le front diplomatique, un responsable russe a confirmé, samedi, que Moscou et Washington discutaient d'un possible échange de prisonniers impliquant notamment un trafiquant d'armes russe détenu aux États-Unis et une basketteuse américaine détenue en Russie. Washington a plusieurs fois déclaré avoir fait une "offre conséquente" pour obtenir la libération de deux Américains détenus en Russie, la basketteuse Brittney Griner et un ancien soldat américain, Paul Whelan.