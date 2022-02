EN DIRECT - Ukraine : Joe Biden annonce une série de sanctions contre la Russie, visant l'économie du pays et ses élites

MACRON CONSULTE LES EUROPEENS





Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec plusieurs dirigeants européens, dont Olaf Scholz et Boris Johnson, afin de "définir ensemble" les réponses à la reconnaissance par la Russie des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, a annoncé l'Elysée. Le chef de l'Etat a échangé au téléphone successivement avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président du conseil italien Mario Draghi, et devait le faire avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.





"Les partenaires européens et alliés continuent de faire preuve d’unité et d’une pleine coordination suite à la décision de la Russie de reconnaitre les régions séparatistes de l’est de l’Ukraine", a souligné l'Elysée. "Ils maintiendront des échanges réguliers dans les jours qui viennent afin de définir ensemble ce que devront être les prochaines étapes pour œuvrer au respect de la souveraineté de l’Ukraine et de garantir la sécurité en Europe", a ajouté la présidence alors que la France exerce actuellement la présidence du Conseil européen.