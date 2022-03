EN DIRECT - Ukraine : Kiev envisage un nouveau round de négociations avec Moscou ce weekend

"L'UE N'EST PAS EN GUERRE CONTRE LA RUSSIE, C'EST LA RUSSIE QUI A DÉCLENCHE UNE GUERRE CONTRE L'UKRAINE", RAPPELLE C. MICHEL





Interrogé sur LCI, le président du Conseil européen a regretté la "démarche d'escalade militaire" dans laquelle semble engagé le président russe en Ukraine. "On doit être fermes et déterminés dans nos sanctions pour viser l'économie russe et les oligarques qui entourent Poutine" a martelé Charles Michel, alors que de nombreuses sanctions ont déjà été actées par l'UE.





La position de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine reste "sensible, délicate" a-t-il estimé, puisque le pays d'Europe de l'Est ne fait pas partie de l'UE et n'est pas membre de l'Otan. Quant aux négociations engagées entre la Russie et l'Ukraine, elles ne présentent "pas de signaux de sincérité" du côté russe pour l'instant, a-t-il déclaré avant de poursuivre : "mais nous devons utiliser tous les fils possibles du dialogue, même les plus fragiles et ténus [...] a priorité absolue, c'est l'accès humanitaire".





"L'Union européenne n'est pas en guerre contre la Russie, c'est la Russie qui a déclenché une guerre contre l'Ukraine" a rappelé Charles Michel avant de souligner la "rapidité" de l'UE à décider du financement d'armes létales, une première historique. "Tout l'engagement à travers la fermeté dans les sanctions et le soutien à l'Ukraine vise à essayer de limiter le conflit, de limiter les hostilités au plus vite et éviter 'l'extension du conflit".