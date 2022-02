EN DIRECT - Ukraine : Jean Castex promet des sanctions contre la Russie

B.-H. LÉVY ESPÈRE DE LOURDES SANCTIONS EUROPÉENNES CONTRE LA RUSSIE





Les sanctions de l'UE à l'égard de la Russie a été saluée par le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy : "J'espère qu'elle ira très loin", car Vladimir Poutine a menacé au cours des derniers mois non pas seulement l'Ukraine, mais aussi la Pologne, les pays Baltes, a-t-il estimé. "Son but est de déstabiliser, casser l'Europe, d'intervenir dans nos processus électoraux et de les dérégler, d'y pousser les candidats qu'ils leur conviennent", a-t-il ajouté.





"Évidemment que les sanctions ne sont bien pour personne, mais le jour où on arrêtera le fameux gazoduc Nord Stream 2 et où on interrompra le Nord Stream 1, peut-être que l'on aura des problèmes pour se chauffer", et que l'Europe devra se tourner vers d'autres pays, "mais la Russie se verra amputée d'une part considérable de ses ressources, et l'embarras, le dommage, le dégât économique sera bien plus fort pour lui que pour nous", a-t-il estimé.





"Si l'Occident ne réagit pas, tout peut se passer : la destruction d'un grand pays souverain, l'Ukraine, une menace imminente qui suivra aussitôt sur les autres pays d'Europe que Poutine a dans son collimateur", a-t-il mis en garde. Selon lui, Vladimir Poutine refuse de voir une démocratie émerger à ses frontières "pour ne pas donner d'idée à ses opposants", et "il hait l'Europe" qu'il considère responsable de la chute de l'URSS. "Tant qu'il sera vivant, il fera tout pour prendre sa revanche et renvoyer à l'Europe et la monnaie de sa pièce".