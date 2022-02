EN DIRECT - Vladimir Poutine va décider aujourd'hui s'il reconnaît les séparatistes pro-russes d'Ukraine

AIR FRANCE ANNULE SES VOLS PRÉVUS MARDI ENTRE PARIS ET KIEV





Alors que les affrontements continuent entre l'Ukraine et la Russie, la compagnie aérienne Air France a annoncé, ce lundi, l'annulation de ses deux vols prévus demain entre Paris et Kiev, "au regard de la situation sur place et à titre conservatoire".





"Air France réévaluera régulièrement la situation et rappelle que la sécurité et sureté des vols, de ses clients ainsi que de ses équipages, est un impératif absolu", a-t-elle ajouté. Jusqu'à présent, la compagnie assurait deux rotations par semaine entre Paris et Kiev, le mardi et le dimanche.