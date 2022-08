EN DIRECT - Ukraine : un premier chargement de céréales atteint les côtes turques, les informations de ce mercredi 3 août

LA SITUATION "VOLATILE" À LA CENTRALE DE ZAPORIJJIA





La situation est "vraiment volatile" à la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle des Russes depuis le début du mois de mars, s'est inquiété mardi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, qui poursuit ses efforts pour envoyer une mission d'inspection sur place.





"Tous les principes de sûreté ont été violés d'une manière ou d'une autre. Et nous ne pouvons permettre que cela continue", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à New York où se tient une conférence des 191 États signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). À l'ouverture lundi, il avait déjà souligné que la situation devenait "de plus en plus dangereuse de jour en jour".