EN DIRECT - Ukraine : Poutine lance une "opération militaire", les sirènes retentissent à Kiev

"NOUS DEMANDERONS DES COMPTES AU KREMLIN", PRÉVIENT URSULA VON DER LEYEN





Les réactions s'enchaînent dans la communauté internationale, après l'attaque militaire, ce jeudi, de la Russie contre l'Ukraine. "Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie", a écrit la Commission européenne Ursula von der Leyen sur Twitter. "Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes", a-t-elle conclu.