EN DIRECT - Ukraine : Washington craint une invasion, la Russie dénonce l'"hystérie" américaine

LA RUSSIE RAPPELLE UNE PARTIE DE SON PERSONNEL DIPLOMATIQUE





Moscou a décidé de réduire sa présence diplomatique en Ukraine, affirmant craindre des "provocations" de la part des autorités ukrainiennes ou de "pays tiers".





De nombreuses ambassades occidentales et l'Union européenne ont pris des mesures similaires. D'autres pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Belgique, ont appelé en outre leurs ressortissants à quitter le territoire au plus vite.





En France, les consignes aux voyageurs et aux ressortissants n'ont pas changé, pour le moment, depuis le 23 janvier. "Il est recommandé de faire preuve d’une vigilance renforcée et il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays", peut-on lire sur le site France Diplomatie.