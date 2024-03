EN DIRECT - Gaza : le Hamas dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici "24-48h" si Israël accepte ses demandes

Les négociations pour une trêve à Gaza reprennent ce dimanche au Caire. Le Hamas dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici "24-48 heures" si Israël accepte ses demandes. Suivez les dernières informations.

La cessation temporaire au moins des combats pourrait intervenir dans moins de dix jours et la décision revient aujourd'hui au Hamas. Ce dimanche, les négociations reprennent au Caire sur une possible trêve pendant le ramadan à Gaza, où les premiers largages américains d'aide humanitaire ont commencé à destination de la population civile affamée et après un drame qui au cours d'une distribution alimentaire qui a fait 115 morts.

Dans la capitale égyptienne, une délégation du Hamas doit donner une "réponse officielle" à une proposition élaborée fin janvier par les pays médiateurs - Qatar, États-Unis, Égypte - et les négociateurs israéliens, selon une source proche du mouvement islamiste palestinien.

Les Israéliens ont "plus ou moins accepté" le plan

La proposition inclut dans une "première phase" une pause de six semaines des combats et la libération de 42 otages détenus à Gaza en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Les Israéliens ont "plus ou moins accepté" le plan et "la balle est dans le camp du Hamas", a assuré ce samedi un haut responsable américain à Washington. Israël n'a pas confirmé ces informations. Vendredi, le président américain Joe Biden avait répété "espérer" une trêve d'ici au ramadan, le mois sacré du jeûne musulman, qui commencera les 10 ou 11 mars cette année.

En près de cinq mois, la guerre provoquée par le Hamas a fait 30.320 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien.

Elle y a aussi provoqué une catastrophe humanitaire. Selon l'ONU, 2,2 millions des 2,4 millions d'habitants sont menacés d'une famine "quasiment inévitable", d'après Jens Laerke, porte-parole de l'Ocha, l'agence de coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 13 enfants morts de "malnutrition et de déshydratation" ces derniers jours.