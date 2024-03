EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : les négociations pour une trêve à Gaza se poursuivent… difficilement

Au Caire depuis dimanche, les médiateurs internationaux tentent coûte que coûte d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. Les États-Unis poussent pour que ce cessez-le-feu ait lieu avant le ramadan, qui débute le 10 ou le 11 mars prochain. Suivez les dernières informations.

Les médiateurs internationaux ont poursuivi ce mercredi leurs négociations pour arracher un accord de trêve à Israël et au Hamas à Gaza, où la mort et la faim sont désormais le lot quotidien des Gazouis depuis cinq mois. Réunis au Caire, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte espèrent obtenir un accord avant le ramadan dans le territoire dévasté et assiégé, où les bombardements israéliens incessants ont fait 86 morts ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Face à cette guerre dévastatrice qui entre jeudi dans son sixième mois, les États-Unis, principal allié d'Israël, réclament avec de plus en plus d'insistance une trêve avant le ramadan, le mois sacré du jeûne musulman qui commence la semaine prochaine. "C'est dans les mains du Hamas", a déclaré mardi le président américain Joe Biden, qui a appelé dans le même temps Israël, qui contrôle l'entrée des aides humanitaires à Gaza, à laisser y entrer "plus d'aide".

Une trêve serait associée à une libération d'otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre et toujours retenus à Gaza en échange de Palestiniens incarcérés par Israël et à une entrée d'une quantité accrue d'aides dans l'enclave palestinienne. Une délégation du Hamas se trouve au Caire alors qu'Israël n'y est pas présent. Les discussions, commencées dimanche, sont "difficiles" selon la chaîne AlQahera News, proche du renseignement égyptien.

LA CHINE QUALIFIE DE "HONTE" LA GUERRE À GAZA La Chine a appelé jeudi à un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza, qualifiant de "honte pour la civilisation" la guerre entre Israël et le Hamas qui entre dans son sixième mois malgré les efforts des médiateurs pour parvenir à une trêve. Réunis au Caire, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte espèrent arracher, sans succès jusqu'à présent, un accord sur une pause dans les combats avant le ramadan, le mois sacré du jeûne musulman, qui commence en début de semaine prochaine.

"Le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, cette catastrophe humanitaire ne puisse être arrêtée est une tragédie humaine, plus encore, c'est une honte pour la civilisation", a estimé le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'une conférence de presse à Pékin. "Aucune raison ne peut justifier la poursuite du conflit. (...) "La communauté internationale doit agir de toute urgence, en faisant d'un cessez-le-feu immédiat et de la cessation des hostilités une priorité absolue", a insisté le diplomate chinois, appelant à faire de l'aide humanitaire "une responsabilité morale". LA CHINE POUR L'ADHÉSION D'UN ÉTAT PALESTINIEN À L'ONU Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est dit jeudi favorable à une "pleine" adhésion d'un État palestinien à l'ONU. "Nous sommes favorables à ce que la Palestine devienne pleinement membre des Nations unies", a déclaré le chef de la diplomatie chinoise lors d'une conférence de presse à Pékin.

Le Hamas réclame, avant tout accord, notamment un cessez-le-feu total, alors qu'Israël affirme vouloir poursuivre son offensive jusqu'à l'élimination du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Israël exige que le Hamas fournisse une liste précise des otages. Mais le Hamas a dit ignorer "qui est vivant ou mort" parmi eux.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine ont mené une attaque contre le sud d'Israël qui a coûté la vie à au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Environ 250 personnes ont été en outre enlevées et emmenées à Gaza. 130 otages y sont encore retenus, dont 31 seraient morts d'après Israël, après la libération de 105 otages en échange de 240 prisonniers palestiniens lors d'une trêve fin novembre.