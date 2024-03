EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la construction du port temporaire à Gaza prendra jusqu'à 60 jours

Jeudi soir, Joe Biden a ordonné à l'armée de construire un port temporaire à Gaza afin d'acheminer davantage d'aide humanitaire. Sa construction prendra deux mois, selon le Pentagone. Suivez les dernières informations en direct.

Après quatre jours de négociations infructueuses au Caire, les tractations doivent reprendre la semaine prochaine, selon un média égyptien progouvernemental. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré qu'il appartenait au Hamas d'accepter une trêve, mais la branche armée du mouvement islamiste a affirmé qu'il ne ferait "aucun compromis" sur ses exigences d'un cessez-le-feu définitif et d'un retrait des troupes israéliennes en échange de tout accord sur une libération des otages. Le président américain, Joe Biden, a jugé qu'il serait "difficile" d'obtenir un cessez-le-feu avant le ramadan. Les colonies israéliennes relèvent du "crime de guerre". "La violence des colons et les violations liées aux implantations ont atteint de nouveaux niveaux choquants et risquent d'éliminer toute possibilité pratique d'établir un État palestinien viable", selon le rapport de l'ONU, couvrant la période de novembre 2022 à octobre 2023. L'établissement et l'expansion de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens relèvent "du crime de guerre", ont mis en garde les Nations unies. La France et l'Espagne ont condamné ces projets israéliens d'expansion de colonies en Cisjordanie, où vivent actuellement plus de 490.000 personnes et qui sont jugées illégales au regard du droit international. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a débuté après l'attaque sanglante du 7 octobre 2023.

L'établissement par les États-Unis d'un port temporaire pour les livraisons d'aide à Gaza prendra jusqu'à 60 jours et impliquera probablement plus de 1000 soldats, a annoncé vendredi le Pentagone. Dans son discours sur l'état de l'Union jeudi, le président américain Joe Biden a ordonné à l'armée de construire un port temporaire à Gaza afin d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël.

Les États-Unis vont "établir une jetée temporaire au large qui permettra aux navires de marchandises de transférer à de plus petits bateaux des cargaisons pour les transporter et les décharger le long d'une chaussée temporaire afin d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone Pat Ryder. "Il faudra plus de 1000 soldats américains" pour installer ce port et "jusqu'à 60 jours pour déployer et construire la chaussée et la jetée", a ajouté M. Ryder.

Il "pourrait fournir plus de deux millions de repas par jour aux citoyens de Gaza", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain à Gaza" dans le cadre de cette opération, pour laquelle Washington "travaillera avec des partenaires régionaux".

L'insuffisance de l'aide par voie terrestre a poussé les États-Unis à se joindre à d'autres pays pour larguer des colis par les airs. Un avion militaire américain a largué vendredi plus de 11.500 repas sur Gaza dans le cadre de la quatrième opération conjointe entre les États-Unis et la Jordanie ce mois-ci, a annoncé le Pentagone.