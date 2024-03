EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'armée américaine va établir un port à Gaza pour l'aide humanitaire

Le président américain Joe Biden a ordonné à l'armée américaine d'établir un port à Gaza pour acheminer par la mer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Suivez les dernières informations en direct.

BIDEN DEMANDE UN CESSEZ-LE-FEU IMMÉDIAT "Je travaille d'arrache-pied pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat d'au moins six semaines", qui permettrait la libération des otages israéliens retenus à Gaza, a déclaré Joe Biden dans son discours au Congrès sur l'état de l'Union. Il a appelé le gouvernement israélien à "laisser entrer davantage d'aide humanitaire à Gaza", soulignant que l'aide humanitaire "ne peut être une considération secondaire ni une monnaie d'échange". BIDEN ESTIME QUE L'AIDE HUMANITAIRE EST UNE PRIORITÉ Devant le Congrès américain, Joe Biden a averti Israël que l'aide humanitaire à Gaza "ne peut être une considération secondaire ni une monnaie d'échange".

L'ambassadeur américain en Israël a indiqué ce jeudi que les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza n'étaient pas "rompues" alors que la délégation du Hamas a quitté Le Caire où se tenaient des discussions depuis dimanche. "Il n'y a pas encore d'accord. Tout le monde regarde vers le ramadan, qui approche. Je ne peux pas vous dire que (les négociations) seront couronnées de succès mais on ne peut pas encore dire qu'elles sont rompues", a assuré Jack Lew, lors d'une conférence à Tel-Aviv. "Les divergences s'estompent", a-t-il encore dit.

Un haut responsable du Hamas a annoncé que la délégation du mouvement islamiste palestinien quittait Le Caire où elle était arrivée dimanche pour des discussions en vue d'une trêve, alors que "les réponses initiales" d'Israël "ne répondent pas aux exigences minimales" formulées par le Hamas.

Face au désastre humanitaire et au lourd bilan parmi la population civile, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte tentent d'arracher un accord sur une pause dans les combats avant le ramadan, qui commence en début de semaine prochaine. Intervenant lors de la même conférence que l'ambassadeur américain, Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre israélien, a affirmé que le Hamas faisait face "à une très forte pression" des médiateurs en vue de faire une "contre-offre". "Il sera ensuite possible d'avancer et de prendre position", a-t-il déclaré.

Le Hamas réclame notamment un cessez-le-feu définitif et un retrait des troupes israéliennes avant tout accord sur une libération des otages encore retenus à Gaza. Israël exige pour sa part que le Hamas fournisse une liste précise des otages encore vivants mais le mouvement palestinien a dit ignorer qui était "vivant ou mort" parmi eux.