EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des drones russes attaquent la région d'Odessa et Kiev

Une nouvelle attaque en moins de 48 heures. La Russie a affirmé mardi avoir neutralisé une nouvelle attaque de drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire, admettant toutefois que l'un des engins avait percuté un immeuble de la capitale, déjà touché le week-end dernier.

L'Ukraine multiplie ces dernières semaines les attaques de drones en territoire russe, en parallèle à une lente et difficile contre-offensive dans l'Est et le Sud ukrainien, occupés par l'armée russe.