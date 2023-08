EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le pape déplore le "manque de courageux itinéraires de paix" en Europe

Le pape François a déploré mercredi le "manque de courageux itinéraires de paix" en Europe pour mettre fin à la guerre en Ukraine, rappelant au Vieux Continent son rôle de "bâtisseur de ponts" au début d’une visite de cinq jours au Portugal. "En regardant avec affection l’Europe et l’esprit de dialogue qui la caractérise, on pourrait lui demander : vers où navigues-tu, si tu ne proposes pas d'itinéraires de paix, de voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine (...) ?", a lancé le pape de 86 ans lors de son premier discours devant les autorités et le corps diplomatique au centre culturel de Belém.