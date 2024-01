EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le Kremlin dénonce un "acte monstrueux" de Kiev après le crash d'un avion russe

Le Kremlin qualifie ce jeudi d'"acte monstrueux" de Kiev le crash d'un avion de transport militaire russe, dont il rejette la responsabilité sur l'Ukraine. La veille au soir, le président ukrainien a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Suivez les dernières informations en direct.

CRASH D'AVION RUSSE Le Kremlin qualifie d'"acte monstrueux" de Kiev le crash d'un avion de transport militaire russe, dont il rejette la responsabilité sur l'Ukraine.

"Le fait que les Ukrainiens ont tué leurs prisonniers, leurs citoyens qui devaient se retrouver à la maison pratiquement dans 24 heures, c'est bien sûr un acte tout à fait monstrueux", a déclaré M. Peskov, cité par les agences de presse russes.

Selon Moscou, l'avion abattu mercredi à 45 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, dans la région russe de Belgorod, transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange. REUNION D'URGENCE AU CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit jeudi en urgence à la demande de Moscou, qui accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe et tué tous ses passagers dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés.

La réunion doit avoir lieu à 17h, a annoncé la présidence française du Conseil, après une demande formulée mercredi par le chef de la diplomatie russe en visite à New York, Sergueï Lavrov. LE POINT SUR LA SITUATION Voici les dernières informations marquantes sur le conflit :

- La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir abattu mercredi un avion de transport militaire russe au-dessus de la région frontalière de Belgorod, tuant tous ses occupants dont 65 prisonniers ukrainiens, selon Moscou. Dans son adresse quotidienne sur internet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé dans la soirée qu'une enquête internationale soit ouverte. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce jeudi après-midi à la demande de Moscou.

- Une frappe russe a fait deux morts et huit blessés, dont un adolescent de 16 ans, mercredi dans un village de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.

- Une frappe russe a fait deux morts et huit blessés, dont un adolescent de 16 ans, mercredi dans un village de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.

- Les députés russes ont voté mercredi en première lecture un projet de loi visant à confisquer l'argent et les biens de toute personne reconnue coupable d'avoir diffusé des "fausses informations" sur l'armée.

Le Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe au-dessus de la région frontalière de Belgorod, tuant tous ses occupants, dont 65 prisonniers ukrainiens. Dans son adresse quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé dans la soirée qu'une enquête internationale soit ouverte. "Il est évident que les Russes jouent avec les vies des prisonniers ukrainiens, avec les sentiments de leurs parents et les émotions de notre société", a-t-il déclaré, sans confirmer ou démentir que les victimes étaient bien des prisonniers de son pays. "Nous devons établir tous les faits clairement et autant que possible, étant donné que l'avion a été abattu sur le territoire russe, ce qui échappe à notre contrôle", a ajouté Zelensky.

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité aura lieu jeudi après-midi à la demande de Moscou, a annoncé mercredi la présidence du Conseil.

Pour sa part, le renseignement militaire ukrainien (GUR) a affirmé "ne pas disposer d'informations fiables" sur les passagers du Il-76 abattu, tout en confirmant qu'un échange de prisonniers était "prévu" mais n'avait finalement pas eu lieu. Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait reproché à l'Ukraine d'avoir "abattu" un avion militaire russe qui transportait "des militaires ukrainiens en vue d'un échange". D'après Moscou, l'armée ukrainienne "savait" que les Russes emmèneraient les prisonniers par avion à Belgorod, puis à un point de rendez-vous à la frontière.

Le renseignement ukrainien a au contraire assuré que Kiev n'avait "pas été informé" de la nécessité de sécuriser l'espace aérien dans la zone. L'Ukraine ne connaissait pas "le nombre de véhicules, la route et le mode de transport des prisonniers", a-t-il affirmé, reprochant à Moscou de les avoir dans ce cas délibérément "mis en danger". L'armée russe soutient de son côté que les forces ukrainiennes ont lancé "deux missiles" issus "d'un système de défense antiaérien" pour abattre l'avion de transport militaire Il-76 et pouvoir ensuite "accuser la Russie".

L'armée ukrainienne, dans un communiqué publié quelques heures après le crash et sans en faire mention directement, a promis de continuer à "détruire les appareils de transport et contrôler l'espace aérien (...) y compris dans la zone de Belgorod-Kharkiv".