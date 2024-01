EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Poutine estime "flagrant" que les Ukrainiens ont abattu un avion militaire russe

La tension monte encore entre Paris et Moscou. Rien ne va plus entre la France et la Russie. Paris a identifié une "manœuvre coordonnée" de Moscou pour diffuser de fausses informations, comme la présence présumée de "mercenaires" français combattant pour Kiev en Ukraine, a annoncé vendredi le ministère des Armées. "Les services compétents de l'État ont identifié et suivent la manœuvre coordonnée de la Russie, y compris par les réseaux d'information prorusses et les médias d'État tel que Sputnik News, RT et RIA Novosti, pour relayer et amplifier ces fausses informations", selon le communiqué.





La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a riposté vendredi en fustigeant "la frénésie militariste" d'Emmanuel Macron après les récentes annonces d'aide militaire à Kiev. S'adressant au président français, elle a lâché : "Vous n'arriverez pas à nous arrêter sur le chemin de la victoire !"





Vladimir Poutine accuse Kiev d'avoir abattu un avion à Belgorod. Le président russe, Vladimir Poutine, a jugé vendredi qu'il était "flagrant" que l'avion de transport militaire Il-76, qui s'est écrasé mercredi dans la zone frontalière, avait été abattu par les forces ukrainiennes. L'appareil s'est abîmé près du village russe de Iablonovo, à 45 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Les autorités russes affirment que le crash a tué 74 personnes, dont 65 prisonniers ukrainiens qui étaient transférés pour un échange avec Kiev.





"Les services de renseignement de l'armée ukrainienne savaient que nous transportions 65 militaires (ukrainiens, ndlr) à bord. Ils l'ont abattu, par erreur ou volontairement, mais ils l'ont fait", a-t-il affirmé à des étudiants russes lors de son premier commentaire sur le crash. "Dans tous les cas c'est un crime".





Deux Russes accusés de "haute trahison". Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé vendredi l'arrestation de deux Russes accusés d'avoir fourni des renseignements à l'Ukraine, notamment sur les positions des forces de Moscou sur le champ de bataille. Depuis le début du conflit, il y a bientôt deux ans, les autorités ont multiplié les interpellations d'individus soupçonnés de collaborer avec Kiev.





Ces deux personnes, dont les identités n'ont pas été dévoilées, ont été arrêtées à Rostov-sur-le-Don, une ville du sud proche de la frontière avec l'Ukraine et devenue un centre opérationnel des forces russes. Soupçonnés de "haute trahison", crime passible de jusqu'à 20 ans de prison, ils ont été placés en détention provisoire, ont indiqué les services de sécurité russes dans un communiqué.