EN DIRECT - Ukraine : les drones iraniens utilisés par Moscou sont un symbole de sa "faillite militaire et politique"

"PÉNURIE D'OFFICIERS"





"Huit mois après le début de l'invasion, les principaux éléments du commandement militaire russe sont de plus en plus dysfonctionnels", note le ministre britannique de la Défense, dans son dernier rapport quotidien sur la situation en Ukraine. "Au niveau tactique, il est presque certain que la pénurie d'officiers subalternes russes capables d'organiser et de diriger les réservistes nouvellement mobilisés s'aggrave", ajoute-t-il.