EN DIRECT - Londres donne des drones sous-marins chasseurs de mines à l'Ukraine

Le Royaume-Uni a annoncé samedi qu'il allait donner six drones sous-marins à l'Ukraine pour l'aider à neutraliser des mines russes au large de ses côtes, et former des militaires ukrainiens à leur maniement. Ces engins "légers et autonomes sont conçus pour être utilisés dans des zones côtières de faible profondeur, capables de fonctionner jusqu'à 100 mètres sous le niveau de la mer pour détecter, localiser et identifier des mines (...) afin que la Marine ukrainienne puisse les neutraliser", a précisé le ministère de la Défense (MoD) dans un communiqué.