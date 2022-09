EN DIRECT - Ouragan Ian : la Floride touchée par des "inondations catastrophiques", 2 millions de foyers sans électricité

INONDATIONS "CATASTROPHIQUES"





L'ouragan Ian provoquait des inondations "catastrophiques" en se rapprochant de la Floride, où les gardes-côtes ont entamé des opérations pour retrouver 23 migrants disparus au large.





Charriant des vents soutenus allant jusqu'à 250 km/h et des rafales encore "plus fortes", l'ouragan "cause des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques dans la péninsule de Floride", estime le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin.