EN DIRECT - Séisme meurtrier au Maroc : une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants

Les heures qui viennent sont de plus en plus cruciales. Depuis vendredi soir, et après la secousse de magnitude 6.8 sur l'échelle de Richter, le Maroc découvre l'ampleur des dégâts et l'étendue du drame qui s'est noué dans des villages de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de Marrakech. La Médina de la ville ocre n'a pas été épargnée. À quelques encablures de l'hôtel de ville, des morceaux des remparts historiques datant du XIIe siècle sont par endroits endommagés et partiellement effondrés.

Dans des villages du Haut-Atlas réduits en poussière, les secouristes sondent les décombres à la recherche de survivants ou des corps des victimes qui ont péri lors du plus puissant séisme jamais enregistré au Maroc. Selon un bilan publié dimanche soir, le séisme a tué plus de 2100 personnes. Parmi elles, quatre Français. Et ce décompte est provisoire.