EN DIRECT - Visite de Charles III en France : le roi débute une visite d'État de 3 jours dans l'Hexagone

Charles III entame ce mercredi en France une visite d'État de trois jours, six mois après avoir dû reporter sa venue en plein mouvement contre la réforme des retraites pour ce qui devait être sa première visite officielle à l'étranger en tant que roi. Malgré ce premier rendez-vous manqué, le programme du monarque britannique de 74 ans et de la reine Camilla, 76 ans, n'a pas été beaucoup modifié, entre engagements symboliques forts et rencontres avec des acteurs de la société civile française.