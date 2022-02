EN DIRECT - Vladimir Poutine appelle l'Ukraine à renoncer à l'Otan et se dit prêt à "démilitariser" le pays

L'UE VEUT CIBLER LES BANQUES RUSSES ET LES MARCHES EUROPÉENS





L'Union européenne propose, ce mardi dans un communiqué, de cibler les banques russes et l'accès aux marchés européens, après la déclaration, la veille, de l'indépendance des régions séparatistes dans l'Est de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin "viole le droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, les engagements internationaux de la Russie et aggrave encore la crise", écrivent les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen.





Une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères, ce mardi à 16 heures, donnera lieu à une déclaration conjointe sur les futures sanctions prises par l'UE.





"L'UE a préparé et se tient prête à adopter des mesures supplémentaires, à la lumière de l'évolution de la situation", continue le communiqué. "L'Union reste pleinement solidaire de l'Ukraine et unie pour soutenir sa souveraineté et son intégrité territoriale."