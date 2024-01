VIDÉO - Volcan en Islande : les images de la nouvelle éruption au sud-ouest de Reykjavik

Une nouvelle éruption volcanique a débuté ce 14 janvier dans le sud-ouest de l'Islande. Une précédente éruption avait eu lieu en décembre et contraint à l'évacuation de la zone.

Une nouvelle éruption volcanique a débuté en Islande, dans la matinée du dimanche 14 janvier au nord de la ville de Grindavik. Elle fait suite à une précédente éruption au mois de décembre dans la même région, dans le sud-ouest du pays, selon l'office météorologique islandais (IMO). C'est au cours de la nuit de samedi à dimanche que l'activité sismique s'est fortement accélérée, provoquant l'évacuation en vitesse des 4000 habitants de Grindavik vers 3h, d'après les médias islandais.

Eruption volcanique, Islande, décembre 2023 - VOGAR, ISLANDE

La 4ᵉ éruption en deux ans

De fait, en décembre, les scientifiques étaient incapables de dire si l'éruption était définitivement derrière eux. "L'activité volcanique semble s'être arrêtée tard dans la nuit d'hier ou tôt dans la matinée", avait indiqué l'agence publique le 22 décembre, dans un communiqué, tout en ajoutant : "Malgré cela, il est possible que de la lave s'écoule en dessous, dans des canaux fermés et il n'est donc pas possible d'affirmer que l'éruption est terminée".

Cette éruption, la quatrième en deux ans, a eu lieu dans la soirée du 18 décembre. Le phénomène avait débuté à la suite d'une série de tremblements de terre, enregistrés à trois kilomètres de Grindavik. La ville avait été évacuée dès le 11 novembre à l'issue d'une importante accumulation de magma.