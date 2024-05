EN DIRECT - Xi Jinping en France : le président chinois reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui

Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Paris dimanche, accueilli par Gabriel Attal. Il sera reçu lundi à l'Elysée par Emmanuel Macron, qu'il accompagnera dans les Pyrénées, mardi. Suivez les dernières informations sur cette visite d'État.

Il n'avait pas mis les pieds en Europe depuis 2019. Le président chinois Xi Jinping est arrivé dimanche à Paris, accueilli à l'aéroport d'Orly par le Premier ministre Gabriel Attal. Il sera reçu lundi à l'Elysée par Emmanuel Macron, qui entend prôner la "réciprocité" commerciale et la recherche d'une résolution de la guerre en Ukraine face à un dirigeant chinois qui continue d'afficher son soutien à la Russie.

Lundi, Xi Jinping, qui vient célébrer les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises, enchaînera les rendez-vous avec Emmanuel Macron, qui s'est concerté en amont avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le matin, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se joindra au duo franco-chinois à l'Elysée pour une session qui devrait permettre de soulever les différends commerciaux.

L'après-midi, après une cérémonie protocolaire d'accueil en grande pompe aux Invalides, et avant un banquet à l'Elysée, Emmanuel Macron et Xi Jinping se retrouveront en tête-à-tête pour la séquence la plus politique, puis s'exprimeront devant la presse.

DE NOMBREUX SUJETS DE DISCUSSION Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Xi Jinping, ce lundi matin. Au menu des discussions, de nombreux différends. Le président français, qui s'est concerté en amont avec le chancelier allemand Olaf Scholz, entend prôner la "réciprocité" commerciale et la recherche d'une résolution de la guerre en Ukraine face à un président chinois qui continue d'afficher son soutien à la Russie. Xi Jinping en France : quels enjeux ? Source : TF1 Info UNE VISITE TRÈS ENCADRÉE Le président chinois a atterri ce dimanche soir en France et a été accueilli par le Premier ministre Gabriel Attal. Si la visite est très encadrée, cela n'a pas empêché certains opposants au régime chinois de contester la répression chinoise au Tibet, en manifestant place de la République à Paris. Xi Jinping en France : une visite très encadrée Source : TF1 Info PROGRAMME En visite pour deux jours, Xi Jinping a un programme chargé. Retrouvez tout ce qui a été prévu pour le président chinois dans l'article ci-dessous. International Il est en visite officielle jusqu'à mardi : que vient faire le président chinois Xi Jinping en France ? BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la visite d'État du président chinois Xi Jinping en France. Accueilli hier soir par le Premier ministre Gabriel Attal, le dirigeant est reçu ce matin par Emmanuel Macron à l'Élysée.

Le Français compte demander au Chinois de soutenir la "trêve olympique" pour "l'ensemble" des conflits à l'occasion des Jeux de Paris cet été, y compris celui en Ukraine. Le président français enfoncera le clou mardi, dans les Pyrénées, à l'occasion d'une escapade plus personnelle entre les deux hommes, accompagnés de leurs épouses. L'objectif de ce déjeuner sur le col du Tourmalet, là où, enfant, il passait ses vacances chez sa grand-mère, est éminemment diplomatique : casser l'imposant protocole pour instaurer un dialogue plus direct, notamment sur l'Ukraine.

Sur la question sensible des droits humains, Emmanuel Macron dit préférer évoquer "les désaccords" plutôt "derrière des portes closes". Paris n'a pas non plus tenu à ériger en priorité le dossier de Taïwan, pourtant au cœur des fortes tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Plusieurs milliers de Tibétains, selon leurs représentants, se sont rassemblés dimanche à Paris pour protester contre la venue du président chinois en France, "pays des droits de l'homme" qui accueille "un dictateur".

Après la France, le président chinois se rendra en Serbie et en Hongrie, deux pays restés proches de Moscou.