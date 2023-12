En Espagne et en Italie, vaste coup de filet chez des trafiquants... d'huile d'olive

5200 litres d’huile frelatée ont été saisis par la police espagnole et italienne dans le cadre d’une opération conjointe. Ces deux pays sont les plus grands producteurs européens d’huile d’olive.

L’huile était tellement mauvaise que l’opération policière a été baptisée "Omegabad". Onze personnes viennent d'être arrêtées en Italie et en Espagne, lors d’un vaste démantèlement de trafic d’huile d’olive mené par la Guardia Civil, la police espagnole, avec les carabiniers italiens et Europol. Suite à huit perquisitions, "plus de 5200 litres d'olives frelatées prêtes à être commercialisées ont été saisis, ainsi que 91.000€ en espèces et quatre véhicules haut de gamme", précise la Guardia Civil dans un communiqué. Plusieurs comptes bancaires, notamment français, ont été bloqués par les enquêteurs.

Pas de traçabilité possible

Deux sociétés pétrolières en Italie sont notamment impliquées dans ce réseau, selon les autorités. L’organisation à deux branches, l’une italienne et l’autre espagnole, visait à mélanger des huiles troubles avec des huiles d’olive de meilleure qualité puis à les vendre à l'international comme des huiles vierges ou extra vierges. Plus précisément, raconte El Pais , les trafiquants ont utilisé des huiles dites lampantes, d’une piètre qualité à cause de leur forte acidité et de leur odeur, dont la commercialisation est interdite. Sans enregistrement auprès des sociétés, ces huiles auraient pu être commercialisées sans aucune traçabilité.

Les enquêteurs ont été mis sur la piste de cette escroquerie à grande échelle après l’inspection d’un camion-citerne dans la ville de Manzanares, en Espagne. Au cours de celle-ci, des irrégularités dans les produits d’huile d’olive ont été constatées. Aujourd'hui, l’Italie et l’Espagne sont les plus grands producteurs européens d’huile d’olive et exportent cette denrée sur le marché mondial. Par ailleurs, l’Espagne était confrontée cet automne à une envolée des prix de son huile d’olive à cause d’une sécheresse historique.