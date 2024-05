En Floride, la "viande produite en laboratoire" est-elle déjà interdite par la loi ?

Des publications sur les réseaux sociaux indiquent qu'en Floride, la viande créée en laboratoire est désormais bannie. C'est vrai : le gouverneur républicain Ron DeSantis vient d'adopter une loi en ce sens. Encore très confidentielle en France, les viandes "in vitro" se développent outre-Atlantique, suscitant l'intérêt de nombreuses entreprises.

En 24 heures à peine, une publication sur le réseau social X a été consultée plus de 17 millions de fois. En anglais, elle explique que "le gouverneur Ron DeSantis a signé une loi interdisant la viande cultivée en laboratoire en Floride". Une annonce qui divise parmi les internautes, les partisans d'une régulation minimale du marché s'opposant à ceux qui redoutent la généralisation d'une viande "in vitro" dans les assiettes. Si cette information peut surprendre, elle n'en demeure pas moins vraie : l'élu républicain y voit notamment une façon de s'opposer à ce qu'il décrit comme un lobbying intensif du "Forum économique mondial".

"Aujourd'hui, la Floride se défend"

Sur son site officiel, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui défiait Trump dans la course à l'investiture républicaine, rapporte qu'il "a signé la loi SB 1084 interdisant la vente de viande produite en laboratoire" dans son État. La Floride, ajoute-t-il, "prend des mesures pour empêcher le Forum économique mondial de forcer le monde à manger de la viande et des insectes cultivés en laboratoire". Il s'oppose ainsi aux discours faisant la promotion de ces produits et qui les présentent comme "une source de protéines négligée".

"Alors que le Forum économique mondial demande au monde entier de renoncer à la consommation de viande, la Floride augmente sa production de viande et encourage ses habitants à continuer de consommer et apprécier un bœuf à 100% floridien", ajoute l'élu. "Notre administration continuera à se concentrer sur l'investissement dans nos agriculteurs et nos éleveurs locaux, et nous sauverons notre bœuf", assure le représentant républicain.

En pratique, il est désormais interdit en Floride de fabriquer, vendre, détenir ou distribuer ce que les anglophones nomment la "viande cultivée" ("cultured meat" en anglais). Une décision qui se présente autant comme un soutien aux agriculteurs locaux que comme une manœuvre politique, symbolisant un rejet des "élites". Les partisans de ces viandes "sont des gens qui nous font la leçon dans des domaines tels que le réchauffement climatique", assure Ron DeSantis. Ces individus ? "Ils disent que vous ne devez pas conduire un véhicule à moteur thermique, assurent que l'agriculture est mauvaise. Ce sont les mêmes qui se rendent en parallèle à Davos avec leurs jets privés."

Des viandes qui se démocratisent

Les viandes dont il est question ici sont issues de cellules animales, prélevées avant d'être placées dans des milieux de culture conçus pour entraîner leur multiplication. Avec la viande obtenue, "on est encore loin d’un vrai muscle, qui mêle des fibres organisées, des vaisseaux sanguins, des nerfs, du tissu conjonctif et des cellules adipeuses", confiait en 2021 un expert interrogé sur le site de l'Inrae.

Si ces produits demeurent encore confidentiels en France et en Europe, il existe une véritable émulation outre-Atlantique, comme le souligne le magazine National Geographic. Les États-Unis seraient ainsi devenus – après Singapour – le deuxième pays à légaliser ce que ses partisans appellent cette "viande cultivée, ou viande in vitro". De quoi stimuler les entreprises qui se positionnent sur ces nouveaux marchés. Rien qu'en 2022, les investissements auraient avoisiné les 900 millions de dollars, avec pas moins de 150 firmes cherchant à développer la production de ces viandes d'un nouveau genre.

