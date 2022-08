En froid depuis des années, Israël et la Turquie renouent le dialogue

Retour à la normale entre Jérusalem et Ankara. Israël et la Turquie ont annoncé mercredi le rétablissement complet de leurs relations diplomatiques et le retour des ambassadeurs dans les deux pays. Un dialogue renoué, 12 ans après l’affaire du navire turc Mavi Marmara.

Mercredi, le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a annoncé le retour des ambassadeurs et des consuls généraux dans les deux pays après la "décision d'élever le niveau des liens à des relations diplomatiques pleines et entières". Yaïr Lapid s'est entretenu au téléphone dans la soirée avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon un communiqué de son bureau. Les vols directs d'Israël vers la Turquie vont notamment reprendre prochainement.