"Ils sautaient plus haut que les chèvres" : en Grèce, des moutons avalent 300 kilos de cannabis

Un troupeau de moutons a survécu, et, à la recherche de nourriture ou pour se protéger, s'est dirigé vers une serre près d'Almyros, au centre du pays. D'après ERT News, celle-ci comportait plusieurs centaines de kilos de plantes en pots, destinées à être plantées dans les terres. Si une grande partie de la production a été détruite par les intempéries, une autre a été dévorée par les moutons. Or, il s'agissait de chanvre, la plante à l'origine du cannabis, notamment thérapeutique. Quelque 300 kilos seraient ainsi partis dans l'estomac des moutons.

"Nous avons perdu 80% de notre production à cause des inondations", explique le propriétaire "de la plus grande serre de cannabis d'Europe centrale", dans des propos rapportés par le média Skaï. "Nous avons essayé de sauver tout ce que nous pouvions, puis nous avons soudainement vu des moutons et des chèvres paître à l'intérieur de la serre", poursuit-il, évoquant un "comportement étrange" des animaux. "Les moutons sautaient plus haut que les chèvres, ce qui n'arrive jamais", ironise-t-il. "Ils étaient tout fous."