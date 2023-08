En Grèce, le "Mouvement des serviettes" s'organise contre la privatisation des plages

De plus, les membres du "Mouvement des serviettes" affirment que certains propriétaires "occupent arbitrairement l'espace public, installant leurs chaises longues et leurs parasols bien au-delà des limites prévues dans les contrats de concession qu'elles ont signés". Pour le prouver, ces citoyens ont récupéré tous les contrats de l'été dernier afin de les confronter aux données satellites. À partir de cette comparaison, elle a repéré "d'énormes divergences", dans plusieurs plages de Paros. "Certains établissements qui ont l'autorisation de louer 16 mètres carrés en occupe 500", résume l'un de ses membres, Nicolas Stefanou, à la chaine publique Ert. Et non seulement ces entreprises s'installent, mais elles privatisent.

En témoigne le récit de Nicolas Stefanou lorsqu'il a tenté de s'installer avec sa serviette au milieu des transats. "Le propriétaire m'a demandé de partir et m'a dit qu'une consommation minimale était obligatoire pour rester sur la plage", affirme-t-il. Au-delà de la seule question du surtourisme et ses conséquences sur l'environnement, c'est donc "un état généralisé d'anarchie et d'indécence qui se consolide progressivement sur l'île", pour reprendre l'expression utilisée dans une tribune publiée par Cyclades24. Mais pour le maire de Paros, la responsabilité n'est pas la sienne. S'il reconnaît l'existence de cette problématique, il avance le manque d'effectifs pour justifier cette situation, affirmant que seuls deux policiers municipaux sont missionnés pour le contrôle des quelque 70 kilomètres de littoral.