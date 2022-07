L'Ukraine a commencé à exporter de l'électricité vers l'UE, annonce Volodymyr Zelensky

Un pas de plus vers le rapprochement entre Bruxelles et Kiev. L'Ukraine a commencé à exporter de l'électricité de manière "significative" vers l'Union européenne, via la Roumanie, a annoncé jeudi 30 juin au soir Volodymyr Zekensky. "Une étape importante de notre rapprochement avec l'Union européenne a été franchie", a déclaré le président de l'Ukraine, dont la candidature à l'UE a été entérinée la semaine dernière par les Vingt-Sept. Et, selon lui, "ce n'est qu'une première étape".