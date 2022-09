EN IMAGES - Au Japon, le typhon Nanmadol fait un mort et des dizaines de blessés

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, qui devait partir pour l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) à New York, a retardé son voyage d'un jour pour vérifier l'ampleur des dégâts. Lundi, des centaines de vols ont été annulés et les services ferroviaires dans les régions touchées ont également été interrompus au plus fort des intempéries. Dans l'après-midi, plus de 240.000 foyers des régions de Kyushu et de Chugoku étaient encore privés d'électricité, ont indiqué les services publics.