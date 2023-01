AVANT/APRÈS - Ukraine : Soledar, la ville devenue paysage de désolation

Sa prise par les Russes représenterait une victoire symbolique très forte pour le Kremlin. De violents combats font rage à Soledar, dans le Donetsk, à l'est de l'Ukraine, depuis des mois. Si la situation y est "difficile" ces derniers jours, selon le ministère ukrainien de la Défense, ce jeudi 12 janvier, Kiev tient ses positions. Le président Zelensky a promis de fournir "tout le nécessaire" aux soldats qui résistent aux assauts russes de cette ville, ainsi qu'à Bakhmout, à 15 kilomètres de là.

L'armée russe tente en effet de mettre la main sur cette ville de 10.000 habitants, autrefois connue pour ses mines de sel, dont il ne reste plus rien. Des images satellites, publiées par Maxar, une société de technologie spatiale basée aux États-Unis, prises avant et après les combats, montrent l'ampleur du désastre. Depuis le ciel, on peut facilement distinguer les champs brûlés, les écoles et bâtiments réduits en miettes, le tout dans un paysage criblé de cratères de missiles.