EN IMAGES - "Émotion sans bornes" : l'investiture de Lula célébrée par une marée rouge à Brasilia

Le nouveau chef de l'État a ensuite monté la rampe du palais de Planalto, accompagné d'un groupe de citoyens brésiliens, entre autres le leader indigène brésilien et écologiste Raoni Metuktire, défenseur emblématique de l'Amazonie connu sous le nom de chef Raoni. Dans l'un des moments les plus attendus de la cérémonie, Aline Sousa, une employée noire de 33 ans, a ceint Lula de l'écharpe présidentielle, un ruban de soie vert et jaune serti d'or et de diamants, devant un parterre de dizaines de milliers de partisans réunis sur la place des Trois Pouvoirs. En larmes, le nouveau président a embrassé chaque membre du groupe, avant de poser pour les photographes et de saluer la foule.