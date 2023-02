EN IMAGES - Brésil : le grand retour du carnaval de Rio en dix photos

Certains chars somptueux et démesurés ont évoqué les souvenirs d'enfance, avec notamment un manège à l'ancienne suspendu à trois mètres de haut pour ouvrir le défilé de l'école Grande Rio. Sur les chevaux roses, pas d'enfants, mais des cavaliers intrépides en costumes dorés qui ne craignent pas le vertige, sous un ciel illuminé par les étincelles envoyées dans les airs par les chars.

Plus tôt dans la soirée, Imperio Serrano avait ouvert le bal avec un immense char aux têtes de dragons saillantes. Les gueules des dragons dorés et verts s'ouvraient et se refermaient grâce à un ingénieux mécanisme, tandis que des danseurs en costumes dorés étaient postés sur des estrades.