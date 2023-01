EN IMAGES - Brésil : l'impressionnante invasion des lieux de pouvoir par des pro-Bolsonaro

Des manifestants se trouvent sur l'Esplanada dos Ministerios, à Brasilia. Les dégâts semblent considérables dans les lieux envahis. La STF, la salle de la plus haute instance judiciaire du Brésil, a notamment été saccagée par les manifestants. Selon O Globo, les destructions commises sont irréparables : des bustes d'anciens membres de la Cour et des œuvres d'art sont en morceaux et les fauteuils où siègent les ministres ont été arrachés. D'après la chaîne CNN, des manifestants ont également mis le feu au tapis d'un salon du Congrès, qui a dû être inondé pour éteindre l'incendie.