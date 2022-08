EN IMAGES - Corée du Sud : des pluies records à Séoul font au moins 9 morts et 7 disparus

Tandis que les secouristes tentaient de dégager les carcasses de voitures inondées dans les rues de Séoul, le président Yoon Suk-yeol a ordonné aux responsables gouvernementaux d'évacuer les résidents des zones à risque et a encouragé les entreprises à permettre à leurs employés d'avoir des horaires de travail flexibles. "Rien n'est plus précieux que la vie et la sécurité. Le gouvernement va gérer minutieusement la situation de fortes pluies", a-t-il écrit sur son compte Facebook.

Critiqué pour ne pas s'être rendu au centre de contrôle d'urgence du gouvernement, lorsque la pluie a commencé à tomber, le chef de l'État, entré en fonction en mai dernier, a reconnu que les Sud-Coréens avaient "subi beaucoup de dégâts" . Il a demandé, lors d'une réunion gouvernementale, de s'occuper tout particulièrement des plus défavorisés. "Les personnes qui ont des difficultés financières ou physiques sont forcément plus vulnérables aux catastrophes naturelles", a-t-il indiqué.