EN IMAGES – Des quartiers de Gaza dévastés après une nuit de bombardements israéliens sans précédent

Des personnes se rassemblent au milieu des destructions causées par les frappes sur le camp d'Al-Shatee, dans la ville de Gaza, le 28 octobre. D'après plusieurs témoignages que l'AFP a pu recueillir, les bombardements israéliens les plus violents de la nuit se sont concentrés sur des zones aux alentours de deux hôpitaux, al-Shifa à Gaza-ville et l'hôpital dit "indonésien" car construit grâce à des dons provenant d'Indonésie, dans le secteur de Jabaliya plus au nord. Les raids ont détruit de nombreux bâtiments et laissé d'énormes cratères dans des rues entièrement défoncées.