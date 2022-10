EN IMAGES - En Inde, les funérailles grandioses de Babia, crocodile "divin" et "végétarien"

La ministre indienne de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, Shobha Karandlaje, a rendu hommage, sur Twitter, au "crocodile de Dieu". "Le divin crocodile a vécu dans le lac du temple pendant plus de 70 ans en mangeant le riz et le sucre du Prasadam de Sri Ananthapadmanabha Swamy et a veillé sur le temple", a-t-elle précisé.