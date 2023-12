EN IMAGES - Les impressionnantes photos de l'éruption volcanique en cours en Islande

Une éruption volcanique s'est déclenchée dans la nuit de lundi à mardi au sud de Reykjavik, où l'activité sismique était très intense depuis début novembre. La fissure mesure environ quatre kilomètres de long, estime l'institut météorologique islandais (IMO). De quoi donner lieu à des images impressionnantes.

Comme régulièrement ces dernières années, une éruption volcanique d'envergure a lieu en Islande. Cette fois, c'est un secteur situé au sud de la capitale Reykjavik, à trois kilomètres du village de Grindavik, qui est touché. Le phénomène s'est déclenché lundi dans la soirée à la suite d'un tremblement de terre, survenu quelques minutes plus tôt. Le séisme a mis l'étincelle dans une zone surveillée de près depuis quelques jours en raison d'une importante accumulation de magma.

Erruption en Islande - Kristinn Magnusson / AFP

Dans la nuit, des images des médias locaux, dont les caméras sont installées à proximité du volcan depuis des semaines, ont montré la lave orange incandescente jaillissant vigoureusement d'une fissure. Cette dernière mesure environ quatre kilomètres de long, estime l'institut météorologique islandais (IMO). D'imposantes colonnes de fumées ont également été observées.

Une imposante volute de fumée lors de l'erruption volcanique en Islande. - Kristin Elisabet Gunnarsdottir / AFP

"Nos pensées vont (...) à la population locale (de Grindavík, NDLR), nous espérons le meilleur, mais il est clair qu'il s'agit d'une éruption considérable", a déclaré la cheffe du gouvernement islandais, Katrín Jakobsdóttir.

La coulée de lave gagne du terrain, en Islande. - Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management / HANDOUT / AFP

Après quelques heures d'une violence inouïe, l'éruption "semble plutôt diminuer", indique l'IMO. "Que l'activité diminue déjà n'est pas une indication de la durée de l'éruption, mais plutôt du fait que l'éruption se stabilise", ajoute l'institut, relevant qu'une tendance similaire avait été observée au début des éruptions précédentes sur la péninsule de Reykjanes, au sud de la capitale Reykjavik.

Des résidents locaux robservent l'erruption volcanique colorer le ciel nocturne en orange. - Kristin Elisabet Gunnarsdottir / AFP

À noter qu'à l'heure actuelle, le trafic aérien n'est pas perturbé. "Il n'y a aucune perturbation aux arrivées ou aux départs à l'aéroport de Keflavik", confirme l'opérateur des aéroports islandais ISAVIA.

Trente-trois systèmes volcaniques sont considérés comme actifs dans ce pays de feu et de glace, région la plus volcanique d'Europe. Jusqu'en mars 2021, la péninsule de Reykjanes avait été épargnée par les éruptions pendant huit siècles. Depuis, il y en a eu deux autres, en août 2022 et juillet 2023, signe, pour les volcanologues, d'une reprise de l'activité volcanique dans la région. Selon les experts, le nouveau cycle pourrait durer des dizaines d'années.