EN IMAGES - Hugh Grant, Tiger Woods, James Brown… Avant Trump, ces stars qui ont eu droit à leur "mugshot"

Avant le magnat de l'immobilier, ils sont nombreux à être passés par là. Al Capone, Jane Fonda ou encore Hugh Grant… La liste est longue. L'une des photos judiciaires les plus célèbres de l'histoire ? Le mugshot de Franck Sinatra. En 1938, le chanteur avait été surpris avec une femme mariée. Il finira au poste de police. Autre exemple, l'ancien footballeur O.J. Simpson, arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme et l'amie de celle-ci. Une semaine plus tard, son mugshot faisait la couverture du magazine Time. Aujourd'hui encore, elle orne toutes sortes de produits dérivés, de simples t-shirts jusqu'à des guitares électriques.