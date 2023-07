EN IMAGES - Grèce : les incendies ont déjà dévasté une douzaine de villages de l'île de Rhodes

Des milliers de touristes et de résidents ont dû quitter leurs logements sur la côte sud-est de l'île de Rhodes, à partir du samedi 22 juillet. Attisés par des vents violents, et favorisés par la canicule qui persiste sur une grande partie de la Grèce, le front des flammes a progressé rapidement en direction du centre du pays. Les moyens de lutte contre les flammes sur l'île grecque semblent limités face à l'ampleur des incendies. Les autorités ont mentionné le déploiement de dix canadairs, huit hélicoptères, et 266 pompiers.