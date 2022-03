EN IMAGES - Guerre en Ukraine : Kharkiv avant et après les bombardements

Plusieurs autres villes, comme Kherson ou Marioupol dans le sud, sont toujours soumises à d'intenses bombardements. Le maire de Marioupol, notamment, avait appelé, ce samedi, à une trêve pour permettre d'évacuer des civils en toute sécurité. Un cessez-le-feu a été accordé, avant finalement d'être annulé par les Russes eux-mêmes, qui n'ont jamais cessé les tirs contre la population.

Face à l'intensification des attaques, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dénonce, à l'instar de plusieurs ONG et dirigeants occidentaux, des "crimes de guerre" et accuse Moscou de chercher à "effacer" l'Ukraine.

Dans un message vidéo publié ce samedi 5 mars, le chef de l'État tâche de garder espoir, alors que près d'1,3 million d'Ukrainiens ont fui le pays en guerre, selon les décomptes du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR). "Je suis sûr que bientôt nous pourrons dire à notre peuple : revenez ! Revenez de Pologne, Roumanie, Slovaquie et de tous les autres pays. Revenez, car il n'y a plus de menace", espère-t-il. Après dix jours de guerre, Kiev fait état d'au moins 350 civils et plus de 9000 soldats russes tués, sans mentionner ses pertes militaires, et Moscou évoque 2870 morts côté ukrainien et 498 côté russe.