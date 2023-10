EN IMAGES - Guerre Israël-Hamas : le monde arabe s'embrase après l'explosion d'un hôpital à Gaza

À Tripoli, des centaines de manifestants de tous âges, brandissant des drapeaux palestiniens et se couvrant pour certains le visage avec des keffiehs palestiniens, ont sillonné les artères du centre-ville avant de converger vers la place des Martyrs, scandant des slogans de soutien aux habitants de Gaza et dénonçant l'explosion de l'hôpital à Gaza par "l'ennemi sioniste". "Nous donnons notre âme et notre sang pour Gaza", ont-ils scandé à Tripoli comme à Misrata, une ville située à 200 kilomètres plus à l'ouest.