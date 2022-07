EN IMAGES - Portugal : les photos impressionnantes du pays en proie à la canicule et aux feux de forêt

Le foyer le plus important faisait rage depuis jeudi dans la région d'Ourém (centre) et mobilisait à lui seul près de 700 pompiers. Un autre brasier mobilisant 450 pompiers faisait rage depuis vendredi à quelques kilomètres de là, après s'être déclaré dans la commune de Pombal, située, elle aussi, au confluent des districts de Leiria et Santarém.