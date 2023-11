EN IMAGES - Inde : New Delhi plongé dans un épais brouillard à cause de la pollution

En cause, notamment, l'activité agricole dans les campagnes environnantes. "Chaque année, les mêmes causes produisent les mêmes effets", indique auprès de nos confrères du journal Ouest-France Sunil Dahiya, analyste au Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur. "Les États agricoles du nord pratiquent le brûlis après les moissons de blé, dont la fumée dégagée représente près d'un tiers de la pollution." Le reste ? "Les transports et la construction", habituels facteurs de pollution dans cette ville de 31 millions d'habitants.

Ces derniers jours, un nouvel élément est venu s'y ajouter : "le nombre très important de pétards, très polluants, que font exploser les habitants durant la saison des fêtes hindoues", poursuit la spécialiste. Dès lors, d'autres villes du pays subissent une pollution intense. Calcutta (160) et Bombay (155) figurent actuellement dans le top 6 des villes les plus polluées du monde, toujours selon IQAir, et se trouvent dans la catégorie "mauvais pour la santé" (il faut moins de 50 pour que la qualité de l'air soit qualifiée de "bonne").