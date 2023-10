EN IMAGES - Iran, Irak, Indonésie... Le monde musulman manifeste son soutien aux Palestiniens

Mêmes scènes à Bagdad, la capitale de l'Irak. Les manifestants, regroupés place Tahrir, ont scandé des slogans comme "non à l'occupation" ou "non à l'Amérique". Rassemblés à l'appel du leader chiite Moqtada Sadr "en soutien à Gaza" et contre Israël, ils brandissaient des drapeaux palestiniens et irakiens et un immense drapeau israélien a été disposé sur le sol pour que les protestataires puissent le piétiner, selon un photographe de l'AFP. "Cette manifestation a pour but de dénoncer ce qui se passe en Palestine occupée, l'effusion de sang et la violation des droits", a déclaré à l'AFP Abou Kayan, organisateur et membre du mouvement sadriste.