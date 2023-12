EN IMAGES – Italie : une "boulangerie-prison" découverte sur le site archéologique de Pompéi

Une ancienne boulangerie, exploitant des esclaves, a été découverte sur le site de Pompéi. Voici, en images, les ruines mises au jour par les archéologues.

Un pan de l’Histoire antique a encore été dévoilé à Pompéi, cette ville italienne détruite en l’an 79 par l’éruption du Vésuve. D’après un communiqué du site, publié ce samedi 9 décembre, les archéologues ont découvert "une pièce étroite sans vue extérieure, dotée de petites fenêtres avec des barreaux en fer pour laisser passer la lumière".

Selon les historiens, la boulangerie était un espace où les esclaves et les ânes étaient confinés et exploités pour moudre le grain nécessaire à la fabrication du pain. - POMPEII ARCHAEOLOGICAL PARK / AFP

Ces ruines ne seraient autres qu’une ancienne "boulangerie-prison", correspond à une maison où "les esclaves et les ânes étaient enfermés et exploités pour moudre le grain nécessaire à la production du pain". Toujours selon le communiqué, l’habitat était alors divisé en une partie résidentielle, où trois squelettes ont pu être retrouvés au cours des derniers mois, et une zone de production, où le pain était fabriqué. La pièce était exiguë, sans vue sur l'extérieur et dotée de minces fenêtres avec des grilles en fer pour laisser passer la lumière.

Les restes d'un moulin dans la zone Regio IX du site où une prison-boulangerie a été découverte, selon le parc archéologique. - POMPEII ARCHAEOLOGICAL PARK / AFP

"Il faut imaginer la présence de personnes au statut servile dont le propriétaire a ressenti le besoin de restreindre la liberté de mouvement", a souligné Gabriel Zuchtriegel, directeur du site de Pompéi, dans un article scientifique cité par l’AFP. Les archéologues font régulièrement de nouvelles découvertes dans les ruines du site antique, comme cette fresque d'une "pizza" au moins de juin dernier. Ou cette pièce semblant avoir été habitée par des esclaves, au moins d'août.

Des traces sur d'anciens pavés et des restes d'un moulin dans la zone Regio IX du site de Pompéi - POMPEII ARCHAEOLOGICAL PARK / AFP

Le site de Pompéi, situé près de Naples, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec Herculanum, qui a connu le même sort à l’éruption du Vésume, la cité antique est "progressivement mise au jour et rendue accessible au public" depuis le 18ᵉ siècle, selon l’Unesco. Qui ajoute qu’"avec ses bâtiments bien conservés dans un secteur fouillé de 44 hectares, Pompéi est le seul site archéologique au monde qui offre la vision complète d’une ancienne cité romaine".