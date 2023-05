EN IMAGES - Japon : un puissant séisme fait au moins un mort et 29 blessés dans le centre du pays

Située sur la péninsule de Noto, la ville de Suzu a déjà été frappée en 2007 par un séisme de magnitude 6,9 qui avait fait des centaines de blessés et endommagé plus de 200 bâtiments. Le Japon reste hanté par le souvenir du séisme de magnitude 9,0 du 11 mars 2011, au large des côtes nord-est du pays. La terrible secousse avait entraîné un tsunami qui a été la principale cause du lourd bilan humain de près de 18.500 morts ou disparus.