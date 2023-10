EN IMAGES - La station balnéaire d'Acapulco dévastée après le passage de l'ouragan Otis

"Un désastre", voilà comment le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, qualifie le triste spectacle provoqué par l'ouragan Otis. Cet ouragan de force 5 - la plus haute catégorie - a frappé la station balnéaire d'Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après un premier bilan, au moins 27 personnes sont décédées, la plupart emportées par le débordement des cours d'eau qui traversent la ville.

À cause des vents à plus de 250 km/h, les commerces ont été éventrés, les murs de plusieurs immeubles se sont effondrés, les rues sont jonchées de débris, les trottoirs sont boueux... Et les conséquences sont bien visibles. Sur des images satellites, les dégâts apparaissent au grand jour. La ville touristique d'environ 780.000 habitants, qui borde l'océan Pacifique, est dévastée.